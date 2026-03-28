Война США с Ираном может завершиться в ближайшие недели — Рубио
- США ожидают завершения войны через несколько недель.
- Рубио заявил о выполнении целей операции.
- Иран и США обмениваются сигналами относительно переговоров.
В США заявили о возможном скором завершении войны с Ираном.
Американские операции в Иране могут завершиться в течение ближайших нескольких недель.
Об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил после встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции.
Рубио о завершении войны с Ираном
По словам госсекретаря, цели операции США достигаются и даже опережают график.
Он подчеркнул, что речь идет о “неделях, а не месяцах”, что соответствует ранее озвученным планам администрации Дональда Трампа.
Рубио также сообщил, что США получают сигналы о возможных переговорах с Ираном, однако пока не ясно, кто именно представляет Тегеран в этих контактах.
— Мы обменялись сообщениями, но ждем ясности относительно того, с кем и когда говорить, — отметил он.
По данным СМИ, США передали Ирану 15-пунктный план завершения войны.
Спецпосланник президента Стив Уиткофф заявил, что ожидает возможных переговоров уже в ближайшее время.
В то же время Дональд Трамп сообщил, что временно воздержался от новых атак, чтобы дать шанс дипломатии.
Иран, в свою очередь, заявляет об атаках со стороны Израиля на ядерные объекты и промышленную инфраструктуру.
В ответ Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по объектам, связанным с США и их союзниками.
Также обострилась ситуация вокруг Ормузского пролива — Иран ограничил судоходство, что вызвало беспокойство из-за возможного роста цен на энергоносители.
Через пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.
Министры иностранных дел стран G7 призвали к прекращению атак на гражданскую инфраструктуру и обеспечению свободы судоходства.
Они подчеркнули, что прекращение войны является ключевым фактором для стабилизации ситуации в регионе.
Ранее СМИ сообщали, что в США рассчитывают завершить войну против Ирана до 9 апреля.
По данным источников, Вашингтон определил ориентировочный срок в 21 день, в течение которого должны продолжаться как боевые действия, так и возможные переговоры.