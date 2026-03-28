У сотнях міст США проходять мітинги проти політики Дональда Трампа в рамках акцій протесту Без королів (No Kings).

Про це пише Reuters.

У США проходять масштабні мітинги проти політики Трампа

Демонстранти, які виступають проти політики президента США Дональда Трампа, у суботу, 28 березня, вийшли на вулиці міст по всій країні в рамках третьої хвилі акції Без королів (No Kings).

Зараз дивляться

Організатори сподіваються, що цей протест стане найбільшим одноденним протестом в історії США.

Понад 3 200 заходів заплановано у 50 штатах і в кількох містах за межами США. Дві попередні акції Без королів зібрали мільйони учасників.

‘No Kings’ anti-Trump protesters march in Washington, D.C. pic.twitter.com/Rm8KVLP53d — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) March 28, 2026

Співаки Брюс Спрінгстін і Джоан Баез стануть хедлайнерами мітингу біля будівлі капітолію штату Міннесота, де, як очікується, збереться понад 100 тис. людей.

Цей район став осередком напруги через жорсткі заходи Трампа щодо нелегальної імміграції та втручання федеральних імміграційних агентів у міські центри, якими керують демократи.

Інші великі мітинги проходять у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. Кількість мітингів у менших громадах зросла майже на 40% порівняно з першою мобілізацією руху минулого червня, повідомили організатори.

На Національній алеї у Вашингтоні натовп скандував продемократичні гасла та тримав плакати проти Трампа.

Біля одного з багатоповерхових закладів для літніх людей у Чеві-Чейз, штат Меріленд, група людей похилого віку в інвалідних візках тримала плакати із закликами до автомобілістів: Чиніть опір тиранії, Сигнальте, якщо хочете демократії та Позбудьтеся Трампа.

В Остіні, штат Техас, духовий оркестр створював музичний супровід, поки протестувальники збиралися біля мерії перед маршем по центру міста.

Тисячі людей зібралися в районі Мідтаун на Мангеттені, де актор Роберт Де Ніро, один із організаторів, заявив, що “раніше були президенти, які випробовували конституційні межі своєї влади, але жоден із них не становив такої екзистенційної загрози нашим свободам і безпеці”.

BREAKING: Robert De Niro marches in NYC “No Kings” protest alongside AG Leticia James and Rev. Al Sharpton Group seen holding banner while moving down 7th Avenue in Manhattanpic.twitter.com/1vR6qDgvYJ — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 28, 2026

– Головне в цій суботній мобілізації – не лише кількість протестувальників, а й те, де саме відбуваються ці акції, – сказала Лія Грінберг, співзасновниця Indivisible – організації, яка започаткувала рух Без королів минулого року та координувала підготовку суботніх акцій.

Мітинги відбуваються на тлі падіння рейтингу схвалення Трампа до 36% – найнижчого показника з моменту його повернення до Білого дому, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos.

Представник Національного республіканського комітету Конгресу розкритикував політиків і кандидатів від Демократичної партії за підтримку цих акцій.

– Ці сповнені ненависті до Америки мітинги – місце, де найжорстокіші та найхимерніші фантазії ультралівих отримують мікрофон, а демократи Палати представників – свої вказівки до дій, – заявив речник Майк Марінелла.

Протести проти Трампа перед виборами до Конгресу

У зв’язку з проміжними виборами у США, що відбудуться пізніше цього року, організатори заявляють про зростання кількості людей, які організовують антитрампівські заходи та реєструються для участі навіть у традиційно республіканських штатах, таких як Айдахо, Вайомінг, Монтана та Юта.

У передмістях, які часто визначають результати національних виборів, значно зріс інтерес до протестів, зазначила Грінберг.

У якості прикладів вона навела округи Бакс і Делавер у Пенсильванії, Іст-Кобб і Форсайт у Джорджії, а також Скоттсдейл і Чандлер в Аризоні.

– Виборці, які вирішують результати виборів, люди, які ходять від дверей до дверей, реєструють виборців і виконують усю роботу з перетворення протестів на політичну силу, зараз виходять на вулиці, і вони розгнівані, – сказала вона.

HAPPENING NOW: A MASSIVE crowd has gathered in Boston, MA for a No Kings Day protest against convicted felon Donald Trump and his corrupt regime pic.twitter.com/iJtyGsBq74 — Marco Foster (@MarcoFoster_) March 28, 2026

У північній Вірджинії, неподалік Вашингтона, кілька сотень людей у суботу почали збиратися біля Арлінгтонського національного кладовища перед запланованим маршем через річку Потомак до Національної алеї в столиці.

Деякі водії, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки, але інші сповільнювали рух, щоб дорікнути протестувальникам.

57-річний Джон Але, пенсіонер, який раніше займався встановленням і обслуговуванням систем кондиціювання та опалення, розповів, що їхав 20 хвилин зі свого дому у Вірджинії, щоб приєднатися до маршу.

– Те, що відбувається в цій країні, є нежиттєздатним. Середній клас, звичайні люди більше не можуть дозволити собі життя. І він (Трамп, – Ред.) руйнує норми, ті речі, які забезпечували функціонування нашої країни, – сказав він.

Заклики до дій проти війни з Іраном

Рух Без королів, започаткований минулого року в день народження Трампа (14 червня), зібрав, за оцінками, від 4 до 6 млн людей приблизно у 2 100 локаціях по всій країні.

Друга мобілізація у жовтні охопила близько 7 млн учасників у більш ніж 2 700 містах, згідно з аналізом відкритих даних, опублікованим журналістом-аналітиком Г. Елліотом Моррісом.

Look at this. Aerial footage of Philadelphia right now.

This is the No Kings protest. Peaceful. Massive. Organized. This is not fringe. This is not outside agitators. This is Americans who voted, pay taxes, send their kids to school, and have watched for months. pic.twitter.com/78QvYRXBVc — Brian Allen (@allenanalysis) March 28, 2026

Жовтнева акція значною мірою була спричинена обуренням через призупинення роботи уряду, жорсткі дії федеральних імміграційних органів і розгортання підрозділів Національної гвардії у великих містах.

Суботні заходи відбуваються на тлі заклику до дій проти бомбардування Ірану США та Ізраїлем – конфлікту, який триває вже чотири тижні.

45-річна Морган Тейлор прийшла на протест у Вашингтоні разом зі своїм 12-річним сином і заявила, що її обурюють військові дії Трампа в Ірані, які вона назвала “безглуздою війною”.

– Ніхто на нас не нападає. Нам не потрібно там бути, – зазначила Тейлор.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.