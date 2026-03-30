Возле аэропорта Палм-Бич в штате Флорида гражданский самолет нарушил временные ограничения полетов, в связи с чем истребители NORAD F-16 осуществили перехват.

Об этом сообщили в Североамериканском командовании аэрокосмической обороны (NORAD).

Перехват самолета во Флориде: что известно

Инцидент произошел 29 марта около 13:15 по местному времени. Гражданский самолет вошел в зону временных ограничений полетов (TFR), введенных в районе Палм-Бич.

В это время там готовились к вылету президента США Дональда Трампа, поэтому воздушное пространство было закрыто для посторонних полетов.

Для реагирования были подняты истребители F-16, которые осуществили перехват воздушного судна и безопасно вывели его из ограниченной зоны.

Во время операции истребители использовали сигнальные ракеты. В NORAD пояснили, что они применяются для привлечения внимания пилота или установления связи.

Такие ракеты не представляют угрозы для людей на земле, поскольку быстро сгорают и используются с соблюдением всех мер безопасности.

В NORAD напомнили, что в случае перехвата пилоты должны настроиться на аварийные частоты 121,5 или 243,0, выполнять инструкции и действовать в соответствии с указаниями военных.

Также перед каждым полетом необходимо проверять сообщения NOTAM об ограничениях в воздушном пространстве.

