Истребители F-16 перехватили самолет перед вылетом Трампа из Флориды: что произошло
- Гражданский самолет нарушил зону ограничения полетов возле Палм-Бич.
- Инцидент произошел во время подготовки к вылету Дональда Трампа.
Возле аэропорта Палм-Бич в штате Флорида гражданский самолет нарушил временные ограничения полетов, в связи с чем истребители NORAD F-16 осуществили перехват.
Об этом сообщили в Североамериканском командовании аэрокосмической обороны (NORAD).
Перехват самолета во Флориде: что известно
Инцидент произошел 29 марта около 13:15 по местному времени. Гражданский самолет вошел в зону временных ограничений полетов (TFR), введенных в районе Палм-Бич.
В это время там готовились к вылету президента США Дональда Трампа, поэтому воздушное пространство было закрыто для посторонних полетов.
Для реагирования были подняты истребители F-16, которые осуществили перехват воздушного судна и безопасно вывели его из ограниченной зоны.
Во время операции истребители использовали сигнальные ракеты. В NORAD пояснили, что они применяются для привлечения внимания пилота или установления связи.
Такие ракеты не представляют угрозы для людей на земле, поскольку быстро сгорают и используются с соблюдением всех мер безопасности.
В NORAD напомнили, что в случае перехвата пилоты должны настроиться на аварийные частоты 121,5 или 243,0, выполнять инструкции и действовать в соответствии с указаниями военных.
Также перед каждым полетом необходимо проверять сообщения NOTAM об ограничениях в воздушном пространстве.