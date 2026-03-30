Винищувачі F-16 перехопили літак перед вильотом Трампа із Флориди: що відбулося
- Цивільний літак порушив зону обмеження польотів біля Палм-Біч.
- Інцидент стався під час підготовки до відльоту Дональда Трампа.
Біля аеропорту Палм-Біч у штаті Флорида цивільний літак порушив тимчасові обмеження польотів, через що винищувачі NORAD F-16 здійснили перехоплення.
Про це повідомили в Північноамериканському командуванні аерокосмічної оборони (NORAD).
Перехоплення літака у Флориді: що відомо
Інцидент стався 29 березня близько 13:15 за місцевим часом. Цивільний літак увійшов у зону тимчасових обмежень польотів (TFR), запроваджених у районі Палм-Біч.
У цей час там готувалися до відльоту президента США Дональда Трампа, тому повітряний простір був закритий для сторонніх польотів.
Для реагування були підняті винищувачі F-16, які здійснили перехоплення повітряного судна та безпечно вивели його з обмеженої зони.
Під час операції винищувачі використали сигнальні ракети. У NORAD пояснили, що вони застосовуються для привернення уваги пілота або встановлення зв’язку.
Такі ракети не становлять загрози для людей на землі, оскільки швидко згорають і використовуються з дотриманням усіх заходів безпеки.
У NORAD нагадали, що у разі перехоплення пілоти повинні налаштуватися на аварійні частоти 121,5 або 243,0, виконувати інструкції та діяти відповідно до вказівок військових.
Також перед кожним польотом необхідно перевіряти повідомлення NOTAM щодо обмежень у повітряному просторі.