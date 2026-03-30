Біля аеропорту Палм-Біч у штаті Флорида цивільний літак порушив тимчасові обмеження польотів, через що винищувачі NORAD F-16 здійснили перехоплення.

Про це повідомили в Північноамериканському командуванні аерокосмічної оборони (NORAD).

Перехоплення літака у Флориді: що відомо

Інцидент стався 29 березня близько 13:15 за місцевим часом. Цивільний літак увійшов у зону тимчасових обмежень польотів (TFR), запроваджених у районі Палм-Біч.

У цей час там готувалися до відльоту президента США Дональда Трампа, тому повітряний простір був закритий для сторонніх польотів.

Для реагування були підняті винищувачі F-16, які здійснили перехоплення повітряного судна та безпечно вивели його з обмеженої зони.

Під час операції винищувачі використали сигнальні ракети. У NORAD пояснили, що вони застосовуються для привернення уваги пілота або встановлення зв’язку.

Такі ракети не становлять загрози для людей на землі, оскільки швидко згорають і використовуються з дотриманням усіх заходів безпеки.

У NORAD нагадали, що у разі перехоплення пілоти повинні налаштуватися на аварійні частоти 121,5 або 243,0, виконувати інструкції та діяти відповідно до вказівок військових.

Також перед кожним польотом необхідно перевіряти повідомлення NOTAM щодо обмежень у повітряному просторі.

