Сегодня, 7 апреля, с 5 утра продолжается атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

Атака на порт Усть-Луга 7 апреля

По его словам, около 4 утра в Ленинградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

По состоянию на 07:10 над регионом якобы сбили 22 дрона. В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что местные жители слышали взрывы над поселком Усть-Луга, где расположен морской порт.

Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Александр Коваленко подтвердил, что порт Усть-Луга вновь подвергся атаке дронов.

5 апреля в российском Новороссийске на территории нефтяного терминала произошел пожар. Сообщалось о нападении дронов.

2 апреля Министерство обороны Украины сообщило, что в течение марта 2026 года Силы обороны нанесли удары по объектам ВПК РФ как на территории России, так и на оккупированных территориях — в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Так, за март было поражено около 5 заводов и 10 нефтеперерабатывающих объектов.

31 марта ударные дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

27 марта в Ленинградской области дроны также атаковали порты в Приморске и Усть-Луге.

25 марта в результате атаки украинских дронов в порту Усть-Луга были повреждены три нефтяных танкера, пять резервуаров с топливом, три причала и инфраструктура Новатэка.

