Ночью ударные дроны в очередной раз атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

Атака на порт Усть-Луга 31 марта

Так, после 22:00 30 марта в Лужском, Киришском и Тосненском районах Ленинградской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии об угрозе ударных беспилотников объявили по всей области.

По состоянию на 06:00 российские силы ПВО над Ленинградской областью якобы уничтожили 38 БПЛА.

— Есть повреждения в порту Усть-Луга, — подчеркнул Дрозденко.

Россияне сообщают, что в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков дрона повреждены окна в трех жилых домах, в средней школе и здании центра соцзащиты. Медицинская помощь понадобилась трем жителям. Также ликвидировано возгорание в районе гаражей и котельной.

Напомним, что в ночь на 27 марта в Ленинградской области дроны также атаковали порты в Приморске и Усть-Луге. Там произошли пожары.

25 марта в результате атаки украинских дронов в порту Усть-Луга были повреждены три нефтяных танкера, пять резервуаров с топливом, три причала и инфраструктура Новатэка. По данным Reuters, порты Приморска и Усть-Луги приостановили отгрузку нефти 25 марта.

Приморск и Усть-Луга являются одними из крупнейших нефтяных портов России на северо-западе страны, откуда на экспорт отправляется 40% всей российской нефти.

