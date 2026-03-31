Ночью дроны вновь атаковали порт Усть-Луга в России: там вспыхнул пожар
- Российские силы ПВО заявили об уничтожении 38 беспилотников над Ленинградской областью.
- В порту Усть-Луга зафиксированы повреждения инфраструктуры.
- Это уже не первая атака на порт за последнюю неделю.
Ночью ударные дроны в очередной раз атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
Атака на порт Усть-Луга 31 марта
Так, после 22:00 30 марта в Лужском, Киришском и Тосненском районах Ленинградской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии об угрозе ударных беспилотников объявили по всей области.
По состоянию на 06:00 российские силы ПВО над Ленинградской областью якобы уничтожили 38 БПЛА.
— Есть повреждения в порту Усть-Луга, — подчеркнул Дрозденко.
Россияне сообщают, что в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков дрона повреждены окна в трех жилых домах, в средней школе и здании центра соцзащиты. Медицинская помощь понадобилась трем жителям. Также ликвидировано возгорание в районе гаражей и котельной.
Напомним, что в ночь на 27 марта в Ленинградской области дроны также атаковали порты в Приморске и Усть-Луге. Там произошли пожары.
25 марта в результате атаки украинских дронов в порту Усть-Луга были повреждены три нефтяных танкера, пять резервуаров с топливом, три причала и инфраструктура Новатэка. По данным Reuters, порты Приморска и Усть-Луги приостановили отгрузку нефти 25 марта.
Приморск и Усть-Луга являются одними из крупнейших нефтяных портов России на северо-западе страны, откуда на экспорт отправляется 40% всей российской нефти.