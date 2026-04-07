Сьогодні, 7 квітня, від 5-ї ранку триває атака дронів на порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ.

Про це повідомив губернатор області Олександр Дрозденко.

Атака на порт Усть-Луга 7 квітня

За його словами, близько 4-ї ранку в Ленінградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Станом на 07:10 над регіоном нібито збили 22 дрони. Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі чули вибухи над селищем Усть-Луга, де розташований морський порт.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко підтвердив, що порт Усть-Луга знову під атакою дронів.

5 квітня у російському Новоросійську на території нафтового термінала сталася пожежа. Повідомлялося про атаку дронів.

2 квітня Міноборони України повідомило, що протягом березня 2026 року Сили оборони атакували об’єкти ВПК РФ як на російській території, так і на окупованих територіях – у Криму, на Донеччині та Луганщині. Так, за березень уражено 5 заводів і 10 обʼєктів нафтопереробки.

31 та 27 березня ударні дрони вже атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ.

А 25 березня внаслідок атаки українських БпЛА у порту Усть-Луга пошкоджено три нафтові танкери, п’ять резервуарів з пальним, причали та інфраструктуру Новатека.

