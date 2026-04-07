Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс прибыли в Венгрию.

Об этом сообщил государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач.

Визит Вэнса в Венгрию: что запланировано

– Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс прибыли в Венгрию с историческим визитом, выражая свою поддержку Виктору Орбану. Добро пожаловать в Венгрию, вице-президент, – отметил Ковач.

Визит Вэнса в Венгрию начался за несколько дней до парламентских выборов, запланированных на 12 апреля.

Во вторник, 7 апреля, во время официального визита вице-президента США Джей Ди Венса Венгрия планирует подписать соглашение о закупке американской нефти.

По данным Bloomberg, этот визит также предусматривает участие американского чиновника в совместном митинге с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

