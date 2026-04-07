Джей Ді Венс прибув до Угорщини: що відомо про візит віцепрезидента США
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Угорщини для участі у спільному мітингу з Віктором Орбаном напередодні парламентських виборів.
- Головною метою візиту є зміцнення політичної підтримки та підписання стратегічної угоди про закупівлю американської нафти.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс прибули до Угорщини.
Про це повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.
Візит Венса до Угорщини: що заплановано
– Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс прибули до Угорщини з історичним візитом, висловлюючи свою підтримку Віктору Орбану. Ласкаво просимо до Угорщини, віцепрезиденте, – зазначив Ковач.
Візит Венса до Угорщини розпочався за кілька днів до парламентських виборів, запланованих на 12 квітня.
У вівторок, 7 квітня, під час офіційного візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса Угорщина планує підписати угоду про закупівлю американської нафти.
За даними Bloomberg, цей візит також передбачає участь американського високопосадовця у спільному мітингу з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.