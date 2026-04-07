Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс прибули до Угорщини.

Про це повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

Візит Венса до Угорщини: що заплановано

– Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс прибули до Угорщини з історичним візитом, висловлюючи свою підтримку Віктору Орбану. Ласкаво просимо до Угорщини, віцепрезиденте, – зазначив Ковач.

Візит Венса до Угорщини розпочався за кілька днів до парламентських виборів, запланованих на 12 квітня.

У вівторок, 7 квітня, під час офіційного візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса Угорщина планує підписати угоду про закупівлю американської нафти.

За даними Bloomberg, цей візит також передбачає участь американського високопосадовця у спільному мітингу з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

