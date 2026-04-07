В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора сообщил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что готов приложить максимум усилий для содействия урегулированию войны в Украине путем проведения саммита в Будапеште.

Агентство Bloomberg опубликовало детали октябрьского разговора Орбана и Путина.

Согласно стенограмме, основной целью октябрьского разговора было обсуждение возможности проведения в Венгрии встречи между США и Россией. Венгрия была, возможно, единственной европейской страной, которая была приемлемым местом для встречи, сказал Путин.

— Наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь любым образом. В любом деле, где я могу быть полезен, я к вашим услугам, — сказал Орбан, согласно расшифровке разговора, опубликованной венгерским правительством.

В разговоре Орбан упомянул детскую сказку, популярную в Венгрии. В басне Эзопа мышь освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил жизнь грызуна. Согласно стенограмме, эта ремарка вызвала смех у Путина.

Большую часть разговора оба лидера посвятили обмену комплиментами друг другу, а также американскому президенту Дональду Трампу. Накануне Орбан и Путин беседовали с Трампом о проведении саммита в Будапеште, который в итоге не состоялся.

— Чем больше друзей мы находим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам, — сказал Орбан Путину.

В ответ глава Кремля выразил восхищение «независимой и гибкой позицией Венгрии» в отношении войны РФ против Украины.

Саммит в Будапеште не состоялся, поскольку США и Россия не смогли прийти к соглашению по поводу требований Москвы в отношении Украины.

Связь Венгрии и России

На прошлой неделе некоторые европейские лидеры раскритиковали Венгрию после того, как консорциум журналистских расследований опубликовал утечку аудиозаписи телефонного разговора между министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым, в которой речь шла об исключении сестры российского миллиардера из санкционного списка ЕС.

Сийярто же заявил, что не является секретом, что он выступает против санкционной политики Евросоюза.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности говорилось о том, что Сийярто регулярно информировал Лаврова о частных обсуждениях в Брюсселе между министрами иностранных дел ЕС.

12 апреля в Венгрии состоятся выборы в парламент. Лидер оппозиции Петер Мадьяр в случае победы на выборах пообещал вернуть страну в европейский мейнстрим и отвратить ее от Москвы.

Напомним, что правительство Орбана активно препятствует предоставлению Киеву критически важного кредита на сумму €90 млрд. А в марте венгерские силовики незаконно задержали машину инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили наличные деньги и металлы из Австрии в Украину.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

