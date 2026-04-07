У жовтні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови повідомив кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що готовий докласти максимум зусиль, щоб сприяти врегулюванню війни в Україні шляхом проведення саміту в Будапешті.

Агентство Bloomberg опублікувало деталі жовтневої розмови Орбана та Путіна.

Розмова Орбана та Путіна у жовтні

Згідно зі стенограмою, основною метою жовтневої розмови було обговорення можливості проведення в Угорщині зустрічі між США та Росією. Угорщина була, можливо, єдиною європейською країною, яка була прийнятним місцем для зустрічі, сказав Путін.

— Наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-яким чином. У будь-якій справі, де я можу бути корисним, я до ваших послуг, — сказав Орбан, згідно із розшифровкою розмови, опублікованою угорським урядом.

У розмові Орбан згадав дитячу казку, популярну в Угорщині. У байці Езопа миша звільняє лева, що потрапив у сітку, після того, як той раніше пощадив життя гризуна. Згідно зі стенограмою, ця ремарка викликала сміх у Путіна.

Більшу частину розмови обидва лідери присвятили обміну компліментами один одному, а також американському президенту Дональду Трампу. Напередодні Орбан та Путін говорили із Трампом щодо проведення саміту в Будапешті, який зрештою не відбувся.

— Чим більше друзів ми знаходимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам, — сказав Орбан Путіну.

У відповідь очільник Кремля висловив захоплення “незалежною та гнучкою позицією Угорщини” щодо війни РФ проти України.

Саміт у Будапешті не відбувся, оскільки США та Росія не змогли дійти згоди щодо вимог Москви стосовно України.

Зв’язок Угорщини та Росії

Минулого тижня деякі європейські лідери розкритикували Угорщину після того, як консорціум журналістських розслідувань опублікував витік аудіозапису телефонної розмови між міністром закордонних справ Петером Сійярто та його російським колегою Сергієм Лавровим, в якій йшлося про виключення сестри російського мільярдера із санкційного списку ЄС.

Сійярто ж заявив, що не є таємницею, що він виступає проти санкційної політики Євросоюзу.

Раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому з посиланням на європейського чиновника з питань безпеки йшлося про те, що Сійярто регулярно інформував Лаврова про приватні обговорення в Брюсселі між міністрами закордонних справ ЄС.

12 квітня в Угорщині відбудуться вибори до парламенту. Лідер опозиції Петер Мадяр у разі перемоги на виборах пообіцяв повернути країну до європейського мейнстріму та відвернути її від Москви.

Нагадаємо, що уряд Орбана активно перешкоджає наданню Києву критично важливого кредиту на суму €90 млрд. А у березні угорські силовики незаконно затримали машину інкасаторів Ощадбанку, які перевозили готівку та метали з Австрії до України.

Джерело : Bloomberg

