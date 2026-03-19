Пока нефтепровод Дружба не станет вновь транспортировать российскую нефть, Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение.

Орбан об условии разблокирования €90 млрд для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания Европейского совета 19 марта заявил, что пока Киев будет “блокировать” поставки нефти в Венгрию, Будапешт не поддержит на европейском уровне никаких решений для помощи Украине.

– Мы хотим получить нашу нефть, которая сейчас блокируется украинцами. Я никогда не поддержу здесь никаких решений в поддержку Украины, пока венгры не смогут получить принадлежащую нам нефть… Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу заблокированную нефть, – заявил Орбан.

Он подчеркнул, что до возобновления работы Дружбы “не будет ни одного решения, которое благоприятно для Украины”.

– Мы ждем нефти. Все остальное – просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию… До этого мы не можем поддержать ни одного проукраинского предложения, – повторил премьер Венгрии.

Напомним, что 19 марта лидеры ЕС на саммите в Брюсселе попытаются разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро, предоставлению которого препятствует Венгрия.

Со своей стороны премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что Евросоюз должен это сделать, поскольку есть политическое решение.

