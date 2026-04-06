Глава сербской разведки Джуро Йованович заявил, что Украина не причастна к инциденту со взрывчаткой вблизи газопровода с Венгрией, по которому транспортируется российский газ из Сербии в соседнюю Венгрию.

Об этом пишет издание Politico.

Об обнаружении взрывчатки вблизи газопровода сообщил президент Сербии Александр Вучич, близкий соратник венгерского премьера Виктора Орбана.

Орбан в воскресенье после экстренного заседания Совета национальной обороны заявил, что сербские правоохранители раскрыли диверсионную операцию в Воеводине и, якобы, связали ее с Украиной. Тогда Орбан заявил, что Украина якобы годами работала над тем, чтобы “отрезать Европу от российских энергоносителей” и представляла “прямую угрозу для Венгрии”.

Директор белградского контрразведывательного Агентства военной безопасности (VBA) Джуро Йованович заявил, что «неправда, что украинцы пытались организовать» эту диверсию возле газопровода.

По его словам, маркировка на найденном взрывчатом веществе свидетельствует, что оно было изготовлено в США.

Заявления Орбана о причастности украинцев к диверсии также вызвали скептицизм у его главного оппонента на воскресных выборах, Петера Мадяра.

Мадьяр заявил, что Орбан, который в своей предвыборной кампании постоянно подчеркивает энергетическую безопасность Венгрии, проводил операцию под чужим флагом с “помощью сербских и российских [актеровв]” из-за краха поддержки его партии Фидес на предстоящих выборах.

— Если Виктор Орбан и его пропаганда используют эту провокацию в предвыборных целях, это будет открытым признанием того, что это заранее спланированная операция под чужим флагом, — добавил Петер Мадяр.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий категорически опроверг любую причастность Украины к саботажу.

Согласно опросу Politico, Орбан и его партия Фидес значительно отстают от оппозиционной партии Мадяра Тиса. Выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

