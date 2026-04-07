Индия готовится к крупнейшим за последние шесть лет закупкам венесуэльской нефти. Третий по величине импортер сырья в мире пытается компенсировать дефицит топлива, поставки которого прерваны из-за войны с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индия возвращается к закупке венесуэльской сырой нефти

По данным Kpler, объемы поставок сырья из Венесуэлы в Индию достигли максимума с февраля 2020 года. В этом месяце к индийскому побережью следует более 12 млн баррелей нефти.

Ведущий аналитик компании, занимающейся анализом данных, Сумит Ритолия подчеркнул, что закупка венесуэльской нефти – это продуманный стратегический сдвиг. Хотя грузы прибыли на фоне конфликта с Ираном, но договоренности о них достигли заранее, и на это указывает планомерное изменение поставщиков.

Индия, которая зависит от импорта сырья на 90%, вынуждена искать новых поставщиков из-за угрозы поставки через Ормузский пролив. Война с Ираном фактически заблокировала путь, по которому страна традиционно получала почти 40% нефти.

Венесуэла предлагает аналогичные по составу сернистые смеси нефти, а Индия исторически являлась одним из главных клиентов этого производителя ОПЕК. Торговля возобновилась после того, как США ослабили санкции, введенные ранее из-за политики Николаса Мадуро.

Первая за последний год партия венесуэльской нефти уже прибыла в индийский порт Сикка. Танкер Ottoman Sincerity класса Suezmax, доставивший почти 1 млн баррелей сырья сорта Boscan для компании Reliance Industries Ltd., погрузили в Карибское море вблизи острова Аруба.

Компания Reliance Industries отказалась от услуг посредников, таких как Vitol Group и Trafigura, перейдя к прямым контрактам с венесуэльской PDVSA. Имея лицензию США, индийская компания уже скачала на этой неделе первый собственный груз на большой танкер Helios.

Аналитик Ритолия подчеркнул, что тяжелая венесуэльская нефть, в частности ее основной сорт Merey, обеспечивает высокий выход дизельного и авиационного топлива. Это критически важно сейчас, когда мировые рынки испытывают острый дефицит.

Связанные темы:

