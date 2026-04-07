Індія готується до найбільших за останні шість років закупівель венесуельської нафти. Третій за величиною імпортер сировини у світі намагається компенсувати дефіцит палива, постачання якого перервано через війну з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індія повертається до закупівлі венесуельської сирої нафти

За даними Kpler, обсяги постачання сировини з Венесуели до Індії сягнули максимуму з лютого 2020 року. Цього місяця до індійського узбережжя прямує понад 12 млн барелів нафти.

Провідний аналітик компанії, яка займається аналізом даних, Суміт Рітолія наголосив, що закупівля венесуельської нафти – це продуманий стратегічний зсув. Хоча вантажі прибули на тлі конфлікту з Іраном, але домовленості про них досягли заздалегідь, і на це вказує планомірна зміна постачальників.

Індія, яка залежить від імпорту сировини на 90%, змушена шукати нових постачальників через загрозу постачанню через Ормузьку протоку. Війна з Іраном фактично заблокувала шлях, яким країна традиційно отримувала майже 40% нафти.

Венесуела пропонує аналогічні за складом сірчисті суміші нафти, а Індія історично була одним із головних клієнтів цього виробника ОПЕК. Торгівля відновилася після того, як США послабили санкції, запроваджені раніше через політику Ніколаса Мадуро.

Перша за останній рік партія венесуельської нафти вже прибула до індійського порту Сікка. Танкер Ottoman Sincerity класу Suezmax, що доставив майже 1 млн барелів сировини сорту Boscan для компанії Reliance Industries Ltd., завантажили у Карибському морі поблизу острова Аруба.

Компанія Reliance Industries відмовилася від послуг посередників, як-от Vitol Group та Trafigura, перейшовши до прямих контрактів із венесуельською PDVSA. Маючи ліцензію США, індійська компанія вже завантажила на цьому тижні перший власний вантаж на великий танкер Helios.

Аналітик Рітолія наголосив, що важка венесуельська нафта, зокрема її основний сорт Merey, забезпечує високий вихід дизельного та авіаційного палива. Це критично важливо зараз, коли світові ринки відчувають гострий дефіцит.

