Министерство финансов США предоставило Индии временное разрешение на закупку российской нефти сроком 30 дней.

США предоставило Индии разрешение на закупку нефти РФ

Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X.

– Энергетическая повестка дня президента Трампа привела к тому, что добыча нефти и газа достигла наивысшего уровня за всю историю наблюдений. Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть, – написал он.

По словам Бессента, такой шаг направлен на поддержание стабильности мирового энергетического рынка и бесперебойных поставок нефти “чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок”.

Сейчас смотрят

Министр подчеркнул, что разрешение носит намеренно ограниченный по времени характер и не предусматривает значительных финансовых выгод для российских властей, поскольку касается только тех объемов нефти, которые уже находятся в море.

– Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы полностью ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера смягчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники, – добавил Бессент.

Ранее сообщалось, что два нефтяных российских танкера, шедших курсом на Восточную Азию, развернулись и направились в Индию.

Это говорит о том, что в Нью-Дели стали охотнее принимать сырую нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.