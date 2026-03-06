США предоставили Индии временное разрешение на закупку нефти из РФ
- США выдали Индии временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти для обеспечения стабильности поставок на мировой рынок.
- В Вашингтоне заявили, что решение носит краткосрочный характер и не принесет значительной финансовой выгоды российским властям.
- Американская сторона ожидает, что Индия будет в дальнейшем увеличивать закупки нефти у США, несмотря на временное решение.
Министерство финансов США предоставило Индии временное разрешение на закупку российской нефти сроком 30 дней.
США предоставило Индии разрешение на закупку нефти РФ
Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X.
– Энергетическая повестка дня президента Трампа привела к тому, что добыча нефти и газа достигла наивысшего уровня за всю историю наблюдений. Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть, – написал он.
По словам Бессента, такой шаг направлен на поддержание стабильности мирового энергетического рынка и бесперебойных поставок нефти “чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок”.
Министр подчеркнул, что разрешение носит намеренно ограниченный по времени характер и не предусматривает значительных финансовых выгод для российских властей, поскольку касается только тех объемов нефти, которые уже находятся в море.
– Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы полностью ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера смягчит давление, вызванное попыткой Ирана взять мировую энергетику в заложники, – добавил Бессент.
Ранее сообщалось, что два нефтяных российских танкера, шедших курсом на Восточную Азию, развернулись и направились в Индию.
Это говорит о том, что в Нью-Дели стали охотнее принимать сырую нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.