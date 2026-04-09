Заставили ответить, чей Крым: Литва отправит в Украину замминистра Минздрава
В Литве заместителя министра здравоохранения Арномедаса Галдикаса планируют направить на работу в Украину после общественного резонанса из-за его заявления относительно Крыма.
Об этом заявила министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене.
Реакция Литвы на комментарии чиновника о Крыме
Отправить заместителя министра Минздрава Литвы Арномедаса Галдикаса в Украину решили после публичной критики его заявлений в интервью литовскому вещателю LRT.
Во время разговора он не смог однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Сначала чиновник заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров:
— Я не знаю, кому принадлежит Крым, какова цель этого вопроса?
Когда Галдикасу задали уточняющие вопросы, добавил:
– Хорошо, тогда Украине.
После обсуждения ситуации с премьер-министром Ингой Ругиненэ глава Минздрава Мария Якубаускене заявила, что Галдикас будет направлен работать в Украину.
По ее словам, об этом решении чиновника уже проинформировали. В то же время конкретные сроки его поездки и обязанности пока не уточняются.
Что известно об Арномедасе Галдикасе
Арномедас Галдикас — литовский политик, которого делегировали на должность заместителя министра здравоохранения от партии Зоря Нямунаса, входящей в правящую коалицию.
На должность вице-министра он был назначен 16 марта 2026 года. До этого работал в политической среде и участвовал в деятельности партийных структур.