В Литве заместителя министра здравоохранения Арномедаса Галдикаса планируют направить на работу в Украину после общественного резонанса из-за его заявления относительно Крыма.

Об этом заявила министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене.

Реакция Литвы на комментарии чиновника о Крыме

Отправить заместителя министра Минздрава Литвы Арномедаса Галдикаса в Украину решили после публичной критики его заявлений в интервью литовскому вещателю LRT.

Во время разговора он не смог однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Сначала чиновник заявил, что не знает, кому принадлежит полуостров:

— Я не знаю, кому принадлежит Крым, какова цель этого вопроса?

Когда Галдикасу задали уточняющие вопросы, добавил:

– Хорошо, тогда Украине.

После обсуждения ситуации с премьер-министром Ингой Ругиненэ глава Минздрава Мария Якубаускене заявила, что Галдикас будет направлен работать в Украину.

По ее словам, об этом решении чиновника уже проинформировали. В то же время конкретные сроки его поездки и обязанности пока не уточняются.

Что известно об Арномедасе Галдикасе

Арномедас Галдикас — литовский политик, которого делегировали на должность заместителя министра здравоохранения от партии Зоря Нямунаса, входящей в правящую коалицию.

На должность вице-министра он был назначен 16 марта 2026 года. До этого работал в политической среде и участвовал в деятельности партийных структур.

