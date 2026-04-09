У Литві заступника міністра охорони здоров’я Арномедаса Галдікаса планують направити на роботу до України після суспільного резонансу через його заяви щодо Криму.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене.

Реакція Литви на коментарі чиновника про Крим

Відправити заступника міністра МОЗ Литви Арномедаса Галдікаса до України вирішили після публічної критики його заяв в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

Зараз дивляться

Під час розмови він не зміг однозначно відповісти на запитання про належність Криму.

Спершу чиновник заявив, що не знає, кому належить півострів:

— Я не знаю, кому належить Крим, яка мета цього питання?

Коли Галдікасу поставили уточнювальні запитання, додав:

— Добре, тоді Україні.

Після обговорення ситуації з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене очільниця МОЗ Марія Якубаускене заявила, що Галдікас буде направлений працювати в Україну.

За її словами, про це рішення чиновника вже поінформували. Водночас конкретні терміни його поїздки та обов’язки наразі не уточнюються.

Що відомо про Арномедаса Галдікаса

Арномедас Галдікас — литовський політик, якого делегували на посаду заступника міністра охорони здоров’я від партії Зоря Нямунаса, що належить до правлячої коаліції.

На посаду віцеміністра він був призначений 16 березня 2026 року. До цього працював у політичному середовищі та брав участь у діяльності партійних структур.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.