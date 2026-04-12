В среду, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Италию.

Об этом говорится на сайте итальянского правительства.

Визит Зеленского в Италию: что известно

В 15:30 по местному времени глава государства встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Встреча состоится в Палаццо Киджи.

О чем будут говорить стороны, в сообщении не говорится.

Свой визит в Рим президент Украины еще не анонсировал.

Напомним, 15 апреля состоится заседание в формате Рамшайна.

Украина и Германия обсудили его подготовку во время рабочего звонка между оборонными ведомствами.

Стороны сосредоточятся на усилении противовоздушной обороны, развитии беспилотных систем и расширении обмена боевыми данными и технологиями, в частности в сфере борьбы с дронами типа Shahed 136.

