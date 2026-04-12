Зеленский едет в Рим 15 апреля: запланирована встреча с Мелони
В среду, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Италию.
Об этом говорится на сайте итальянского правительства.
Визит Зеленского в Италию: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Рим 15 апреля.
В 15:30 по местному времени глава государства встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Встреча состоится в Палаццо Киджи.
О чем будут говорить стороны, в сообщении не говорится.
Свой визит в Рим президент Украины еще не анонсировал.
Напомним, 15 апреля состоится заседание в формате Рамшайна.
Украина и Германия обсудили его подготовку во время рабочего звонка между оборонными ведомствами.
Стороны сосредоточятся на усилении противовоздушной обороны, развитии беспилотных систем и расширении обмена боевыми данными и технологиями, в частности в сфере борьбы с дронами типа Shahed 136.