У середу, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Італії.

Про це йдеться на сайті італійського уряду.

Візит Зеленського до Італії: що відомо

О 15:30 за місцевим часом глава держави зустрінеться із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Зустріч відбудеться у Палаццо Кіджі.

Про що говоритимуть сторони, у повідомленні не зазначається.

Свій візит до Риму президент України ще не анонсував.

Нагадаємо, 15 квітня відбудеться засідання у форматі Рамшайн.

Напередодні Україна та Німеччина обговорили його підготовку під час робочого дзвінка між оборонними відомствами.

Сторони зосередяться на посиленні протиповітряної оборони, розвитку безпілотних систем та розширенні обміну бойовими даними й технологіями, зокрема у сфері боротьби з дронами типу Shahed 136.

