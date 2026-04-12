Зеленський їде до Риму 15 квітня: запланована зустріч із Мелоні
У середу, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Італії.
Про це йдеться на сайті італійського уряду.
Візит Зеленського до Італії: що відомо
Президент України Володимир Зеленський прибуде до Риму 15 квітня.
О 15:30 за місцевим часом глава держави зустрінеться із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
Зустріч відбудеться у Палаццо Кіджі.
Про що говоритимуть сторони, у повідомленні не зазначається.
Свій візит до Риму президент України ще не анонсував.
Нагадаємо, 15 квітня відбудеться засідання у форматі Рамшайн.
Напередодні Україна та Німеччина обговорили його підготовку під час робочого дзвінка між оборонними відомствами.
Сторони зосередяться на посиленні протиповітряної оборони, розвитку безпілотних систем та розширенні обміну бойовими даними й технологіями, зокрема у сфері боротьби з дронами типу Shahed 136.