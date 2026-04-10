Україна та Німеччина обговорили підготовку до наступного засідання Рамштайн, яке відбудеться 15 квітня.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Міноборони.

Як проходить підготовка до Рамштайну

Міністр оборони України Михайло Федоров провів робочий дзвінок німецьким колегою Борисом Пісторіусом, під час якого розповів йому про те, що Київ готує оновлення щодо реалізації пунктів Плану війни для примусу Росії до миру.

– Партнерам буде представлено пріоритетні напрямки співпраці, зокрема у сфері посилення протиповітряної оборони, розвитку безпілотних систем, обміну даними та технологіями. Україна пропонує взаємовигідну модель кооперації, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах цієї співпраці союзники отримають доступ до бойових даних і систем українського виробництва.

Йдеться, зокрема, про досвід створення комплексної системи боротьби з дронами типу Шахед.

Які спільні проєкти планують Україна та Німеччина

Серед спільних проєктів України та Німеччини низка таких, які мають бути реалізовані уже найближчим часом:

значне посилення систем ППО;

додаткове фінансування deep-strike та middle-strike дронів;

розвиток спільних технологічних рішень.

Зауважимо, що сторони окремо обговорили перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї.

Окремо сторони обговорили обмін даними між Україною та Німеччиною.

Так, Україна має унікальний масив бойових даних, тож найближчим часом співпраця в цьому напрямку має бути посилена.

– Обмін даними відкриває нові можливості для розвитку технологій і посилення оборонних спроможностей обох країн, – підсумували у Міноборони.

Нагадаємо, у березні у Брюсселі відбулося засідання Координаційної групи з енергетичної допомоги Україні (Енергетичний Рамштайн).

Ключова тема – підготовка України до наступного зимового періоду та зміцнення енергетичної стійкості країни.

