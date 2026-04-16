Министерство иностранных дел Украины призвало наложить арест на партию зерна, которую вывезли с временно оккупированных территорий Украины и доставили в израильский порт Хайфа судном ABINSK.

Об этом МИД сообщил в Telegram.

В ведомстве отметили, что следят за ситуацией с заходом судна в Израиль и перевозкой пшеницы, происхождение которой связывают с временно оккупированными территориями.

Сейчас смотрят

— Украинская сторона заблаговременно, в частности 23 марта, информировала израильских партнеров о судне ABINSK и возможном происхождении груза с временно оккупированных территорий Украины, а также подчеркивала недопустимость импортных операций с такой продукцией, — говорится в сообщении.

В Киеве заявили, что получили заверения относительно надлежащего реагирования. Несмотря на это в период 12–14 апреля судну разрешили разгрузку в порту Хайфа.

В МИД подчеркнули, что рассматривают ABINSK как судно, которое может входить в так называемый теневой флот, который Россия использует для незаконного вывоза украинского зерна с оккупированных территорий и финансирования войны.

На основании материалов Офиса генерального прокурора, в частности решения суда об аресте судна и груза, Украина уже направила в Израиль запрос о международной правовой помощи.

В МИД выразили надежду на конструктивное взаимодействие с израильской стороной и ожидают, что компетентные органы применят необходимые правовые механизмы и удовлетворят ходатайство об аресте зерна.

По имеющейся информации, на борту судна находится 43 765,18 тонн пшеницы. Груз загрузили на якорной стоянке порта Кавказ, куда его доставили из оккупированных украинских портов.

Судно ожидало разрешения на вход в израильский порт с 23 марта.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.