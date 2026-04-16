Міністерство закордонних справ України закликало накласти арешт на партію зерна, яку вивезли з тимчасово окупованих територій України та доставили до ізраїльського порту Хайфа судном ABINSK.

МЗС повідомило у Telegram.

МЗС закликало арештувати викрадене з ТОТ України зерно

У відомстві зазначили, що стежать за ситуацією із заходом судна до Ізраїлю та перевезенням пшениці, походження якої пов’язують із тимчасово окупованими територіями.

Зараз дивляться

– Українська сторона завчасно, зокрема 23 березня, інформувала ізраїльських партнерів про судно ABINSK та можливе походження вантажу з тимчасово окупованих територій України, а також наголошувала на неприпустимості імпортних операцій із такою продукцією, – йдеться у повідомленні.

У Києві заявили, що отримали запевнення щодо належного реагування. Попри це у період 12–14 квітня судну дозволили розвантаження в порту Хайфа.

У МЗС наголосили, що розглядають ABINSK як судно, яке може входити до так званого тіньового флоту, який Росія використовує для незаконного вивезення українського зерна з окупованих територій і фінансування війни.

На підставі матеріалів Офісу генерального прокурора, зокрема рішення суду про арешт судна і вантажу, Україна вже направила до Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу.

У МЗС висловили сподівання на конструктивну взаємодію з ізраїльською стороною та очікують, що компетентні органи застосують необхідні правові механізми і задовольнять клопотання про арешт зерна.

За наявною інформацією, на борту судна перебуває 43 765,18 тонн пшениці. Вантаж завантажили на якірній стоянці порту Кавказ, куди його доставили з окупованих українських портів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.