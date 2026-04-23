В четверг, 23 апреля, Европейский Союз принял 20-й пакет санкций против России.

В новый санкционный пакет, в частности, вошли более 100 индивидуальных ограничений и меры по усилению давления на энергетический сектор и так называемый теневой флот.

Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС.

Сейчас смотрят

ЕС принял 20-й пакет санкций против РФ

В 20-й пакет санкций против РФ включены 120 новых индивидуальных ограничений и многоуровневые экономические санкции, направленные на ключевые отрасли, поддерживающие войну России против Украины.

Новый пакет также закладывает основу для будущего запрета морских перевозок российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Такие меры будут внедряться в полной координации и по итогам обсуждений со странами G7 и международной коалицией по ограничению цен.

Санкции предусматривают комплексный перечень из 36 субъектов, охватывающий как добывающую, так и перерабатывающую части российского энергетического сектора, в частности разведку, добычу, переработку и транспортировку нефти.

— Этот пакет стратегически нацелен на новых игроков, которые недавно увеличили свою долю на экспортном рынке. Доходы от экспорта российской нефти дополнительно ограничиваются с помощью списков, сосредоточенных на экосистеме теневого флота, включая субъектов, действующих в третьих странах, а также значительного морского страховщика, — говорится в заявлении.

Благодаря новому пакету еще 46 судов подпадают под запрет доступа к портам и ограничения на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.

Общее количество таких судов выросло до 632.

Документ также вводит обязательные проверки должной осмотрительности при продаже танкеров и запрещает предоставление услуг технического обслуживания и других сервисов для российских танкеров сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.

Кроме того, с января 2027 года станет незаконным предоставление услуг СПГ-терминалов российским субъектам или компаниям, принадлежащим или контролируемым гражданами РФ или российскими операторами.

Пакет также предусматривает запрет на транзакции для четырех финансовых учреждений в третьих странах из-за обхода санкций ЕС или связей с Российской системой передачи финансовых сообщений — российской банковской сетью обмена сообщениями.

20-й пакет дополнительно ограничивает российский военно-промышленный комплекс.

В санкционный список внесены 58 компаний и связанных лиц, которые, в частности, занимаются разработкой и производством военной продукции, включая беспилотники.

Впервые ЕС применил инструмент противодействия обходу санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиоаппаратуры в Кыргызстан, где “существует высокий риск того, что эти товары будут реэкспортированы в Россию”.

Также Евросоюз ввел квоту на импорт аммиака.

Напомним, президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Антониу Кошта заявили, что ЕС разблокировал пакет поддержки для Украины на сумму €90 млрд на два года, а также принял 20-й пакет санкций против России.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.