У четвер, 23 квітня, Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

До нового санкційного пакета, зокрема, увійшли понад 100 індивідуальних обмежень та заходи щодо посилення тиску на енергетичний сектор і так званий тіньовий флот.

Про це повідомляється в офіційній заяві Ради ЄС.

До 20-го пакета санкцій проти РФ включено 120 нових індивідуальних обмежень і багаторівневі економічні санкції, спрямовані на ключові галузі, які підтримують війну Росії проти України.

Новий пакет також закладає основу для майбутньої заборони морських перевезень російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Такі заходи впроваджуватимуться у повній координації та за результатами обговорень із країнами G7 і міжнародною коаліцією з обмеження цін.

Санкції передбачають комплексний перелік із 36 суб’єктів, що охоплює як видобувну, так і переробну частини російського енергетичного сектору, зокрема розвідку, видобуток, переробку та транспортування нафти.

– Цей пакет стратегічно націлений на нових гравців, які нещодавно збільшили свою частку на експортному ринку. Доходи від експорту російської нафти додатково обмежуються за допомогою списків, зосереджених на екосистемі тіньового флоту, включаючи суб’єктів, що діють у третіх країнах, а також значного морського страховика, – йдеться у заяві.

Завдяки новому пакету ще 46 суден підпадають під заборону доступу до портів і обмеження на надання широкого спектра послуг, пов’язаних із морськими перевезеннями. Загальна кількість таких суден зросла до 632.

Документ також запроваджує обов’язкові перевірки належної ретельності при продажу танкерів і забороняє надання послуг технічного обслуговування та інших сервісів для російських танкерів зрідженого природного газу (ЗПГ) і криголамів.

Окрім цього, з січня 2027 року стане незаконним надання послуг СПГ-терміналів російським суб’єктам або компаніям, які належать чи контролюються громадянами РФ або російськими операторами.

Пакет також передбачає заборону на транзакції для чотирьох фінансових установ у третіх країнах через обхід санкцій ЄС або зв’язки з Російською системою передачі фінансових повідомлень – російською банківською мережею обміну повідомленнями.

20-й пакет додатково обмежує російський військово-промисловий комплекс.

До санкційного списку внесено 58 компаній і пов’язаних осіб, які, зокрема, займаються розробкою та виробництвом військової продукції, включно з безпілотниками.

Вперше ЄС застосував інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт будь-яких верстатів із числовим програмним керуванням і радіоапаратури до Киргизстану, де “існує високий ризик того, що ці товари будуть реекспортовані до Росії”.

Також Євросоюз запровадив квоту на імпорт аміаку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і голова Європейської ради Антоніу Кошта заявили, що ЄС розблокував пакет підтримки для України на суму €90 млрд на два роки, а також ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

