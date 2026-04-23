Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Взрывы в Одессе 24 апреля: враг попал в жилые дома, есть погибшие и пострадавшие
Взрывы в Одессе прогремели в ночь на пятницу, 24 апреля.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Обновлено в 07:01
Взрывы в Одессе 24 апреля: какие последствия
В 23:57 Воздушные силы сообщали о движении вражеских БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
По словам Лысака, враг направил удар по жилым кварталам Одессы и попал в несколько домов — две двухэтажки и трехэтажку.
Также зафиксировано попадание в нежилое здание.
На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой — одна женщина госпитализирована в медучреждение.
Позже стало известно, что в результате атаки на Одессу 24 апреля погибли супруги. Им обоим было по 75 лет.
Кроме того, во время взрывов в Одессепострадали 15 человек, 8 из них находятся в медицинских учреждениях.
Окончательные последствия атаки пока устанавливаются. На местах попаданий с ночи работают коммунальные службы.
Напомним, 22 апреля российская армия атаковала Одессу двумя волнами. Враг целился в припортовую инфраструктуру.
В результате массовой атаки дронами зафиксировано повреждение портовых объектов.
Обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.
Фото: Одесская МВА