Взрывы в Одессе прогремели в ночь на пятницу, 24 апреля.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Обновлено в 07:01

Взрывы в Одессе 24 апреля: какие последствия

В 23:57 Воздушные силы сообщали о движении вражеских БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

По словам Лысака, враг направил удар по жилым кварталам Одессы и попал в несколько домов — две двухэтажки и трехэтажку.

Также зафиксировано попадание в нежилое здание.

На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой — одна женщина госпитализирована в медучреждение.

Позже стало известно, что в результате атаки на Одессу 24 апреля погибли супруги. Им обоим было по 75 лет.

Кроме того, во время взрывов в Одессепострадали 15 человек, 8 из них находятся в медицинских учреждениях.

Окончательные последствия атаки пока устанавливаются. На местах попаданий с ночи работают коммунальные службы.

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала Одессу двумя волнами. Враг целился в припортовую инфраструктуру.

В результате массовой атаки дронами зафиксировано повреждение портовых объектов.

Обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 521-е сутки.

Фото: Одесская МВА

Фото : Факти ICTV

