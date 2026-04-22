ЕС запустил процедуру одобрения €90 млрд для Украины и 20-го пакета санкций против РФ
Послы-постоянные представители государств-членов ЕС согласовали последний законодательный пакет, который включает изменения в регламент относительно многолетней финансовой политики ЕС.
Эти изменения необходимы для предоставления Украине кредита в объеме €90 млрд. Также был одобрен и 20-й пакет санкций против РФ.
Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь председательствующего в ЕС Кипра, передает Интерфакс-Украина.
— Сегодня было включено в повестку дня послов ЕС и одобрено на уровне Комитета постоянных представителей как кредит Украине в размере €90 млрд, так и 20-й пакет санкций. Теперь для окончательного утверждения Советом решения пройдут письменную процедуру. Ожидается, что письменная процедура завершится завтра днем, – сказал он.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что председательство Кипра “неустанно работало над тем, чтобы ЕС продолжал решительно поддерживать Украину и оказывать давление на Россию”.
Ранее как законодательный акт об изменениях регламента, требующий единогласного голосования, так и 20-й пакет санкций были заблокированы премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После парламентских выборов в Венгрии ситуация изменилась, поскольку он потерпел поражение.
Напомним, Украина запустила трубопровод Дружба. Ожидается, что поставки в Словакию и Венгрию могут быть возобновлены уже утром 23 апреля.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что ремонт поврежденного участка нефтепровода завершен и трубопровод готов к работе.
Президент добавил, что он ожидает разблокировки европейского пакета поддержки для Украины в размере €90 млрд, который уже был одобрен Европейским советом.