В МИД РФ утверждают, что получили приглашение на саммит G20 в Майами, однако признают, что ситуация может измениться, а окончательное решение будут принимать ближе к дате.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Приглашение России на саммит G20 в Майами: что известно

По словам Панкина, России якобы поступило приглашение принять участие в саммите G20 на высшем уровне.

— Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого, — сказал он журналистам.

В то же время в российском МИД не дают гарантий, что участие состоится, ведь ситуация в международной политике может измениться.

Параллельно с заявлениями российской стороны появилась информация, что президент США Дональд Трамп может лично определять, кого именно приглашать на саммит.

По данным западных медиа, именно он будет решать, какие страны будут присутствовать на встрече.

Ранее Трамп заявил, что не планирует приглашать Южно-Африканскую Республику, которая в 2026 году председательствует в G20.

По его мнению, эта страна “не является достойной членства”, что вызвало критику со стороны международного сообщества.

В то же время США рассматривают возможность пригласить Польшу.

Госсекретарь Марко Рубио объяснил это тем, что Польша уже входит в число крупнейших экономик мира и заслуживает участия в формате.

— Польша… займет свое законное место в G20, — заявил он.

Европейские лидеры уже выражают беспокойство относительно возможного пересмотра принципов формирования G20.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что этот формат является одной из ключевых международных площадок.

— Это один из важнейших многосторонних форумов, который не следует без необходимости унижать, — заявил он.

Также он раскритиковал решение США бойкотировать предыдущий саммит в Йоханнесбурге, считая, что это ослабляет влияние Запада.

G20 — это международный формат, который объединяет 19 крупнейших экономик мира, а также Европейский Союз и Африканский Союз.

Организация была создана в 1999 году для координации экономической политики и реагирования на глобальные вызовы.

Саммит лидеров G20 проходит ежегодно и является одной из ключевых площадок для обсуждения мировой экономики, безопасности и геополитики.

В 2026 году саммит планируют провести в Майами (США).

