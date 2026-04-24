Дальнейшая судьба Европейского Союза окажется под угрозой, если право на принятие стратегических решений делегируют президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Об этом заявил глава Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает Bloomberg.

ЕС потеряет позиции, если пойдет за Трампом

Коста заявил лидерам Европейского Союза, что они не могут уклоняться от обсуждения того факта, что интересы США больше не совпадают с европейскими, сообщают осведомленные источники.

Сейчас смотрят

По словам собеседника, глава Европейского Совета вспомнил операцию США, в рамках которой захватили тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, войну между США и Израилем в Иране и позицию Трампа по отношению к Украине как примеры того, где Вашингтон расходится с ЕС.

По словам людей, ЕС должен организоваться, сказал Коста, а также разработать автономный подход к защите своих интересов.

Недавно лидеры ЕС встретились на Кипре на саммите, в основном посвященном войне Трампа против Ирана и его энергетическим последствиям из-за закрытия Ормузского пролива.

Коста отметил лидеров важности восстановления водного пути, сообщили источники.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отдельно заявила лидерам ЕС на том же саммите, что если Ормузский протокол не будет открыт в ближайшее время, то рост цен на энергоносители приведет к длительным последствиям для экономического роста и инфляции региона, утверждают источники.

Страны расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на последствия войны в Иране, но все соглашаются, что ситуация будет только ухудшаться, говорят собеседники.

В то же время источники считают, что некоторые лидеры ожидают, что это будет самый большой энергетический кризис, который когда-либо переживал регион.

Война между США и Израилем против Ирана повлекла за собой самые серьезные перебои с поставкой нефти в истории, поскольку закрытие Ормузского пролива заблокировало поставки от ведущих производителей в Персидском заливе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.