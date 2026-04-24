Подальша доля Європейського Союзу опиниться під загрозою, якщо право на ухвалення стратегічних рішень делегують президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

Про це заявив очільник Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє Bloomberg.

ЄС втратить позиції, якщо піде за Трампом

Коста заявив лідерам Європейського Союзу, що вони не можуть ухилятися від обговорення того факту, що інтереси США більше не збігаються з європейськими, повідомляють обізнані джерела.

За словами співрозмовника, очільник Європейської Ради пригадав операцію США, в межах якої захопили тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, війну між США та Ізраїлем в Ірані та позицію Трампа щодо України як приклади того, де Вашингтон розходиться з ЄС.

За словами людей, ЄС має організуватися, сказав їм Коста, а також розробити автономний підхід до захисту своїх інтересів.

Нещодавно лідери ЄС зустрілися на Кіпрі на саміті, який здебільшого був присвячений війні Трампа проти Ірану та його енергетичним наслідкам через закриття Ормузької протоки.

Коста наголосив лідерам на важливості відновлення водного шляху, повідомили джерела.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн окремо заявила лідерам ЄС на тому ж саміті, що якщо Ормузький протокол не буде відкрито найближчим часом, то зростання цін на енергоносії призведе до тривалих наслідків для економічного зростання та інфляції регіону, стверджують джерела.

Країни розходяться в думках щодо того, як реагувати на наслідки війни в Ірані, але всі погоджуються, що ситуація лише погіршуватиметься, кажуть співрозмовники.

Водночас джерела вважають, що деякі лідери очікують, що це буде найбільша енергетична криза, яку коли-небудь переживав регіон.

Війна між США та Ізраїлем проти Ірану спричинила найсерйозніші перебої з постачанням нафти в історії, оскільки закриття Ормузького протоки заблокувало постачання від провідних виробників у Перській затоці.

