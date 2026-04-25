Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы должны активизировать свои усилия по защите собственных интересов, поскольку Соединенные Штаты, Китай и Россия сейчас “категорически против” них.

Об этом Макрон сказал во время дискуссии с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

— Мы не должны недооценивать, что сейчас наступил уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая категорически против европейцев. Итак, это именно тот момент, когда нам следует проснуться, — сказал Макрон.

Президент Франции считает, что напряженность в отношениях с США сохранится и после окончания президентского срока Дональда Трампа.

По словам Макрона, европейцы могут продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами по некоторым вопросам, ведь все еще существуют общие ценности и исторические связи.

Он отметил, что главное отличие между первым и вторым сроками Трампа заключалось в том, что многие европейские страны считали первый срок отклонением от нормы, которое закончится и не требует фундаментальных изменений.

— Сейчас мы должны быть более сплоченными, защищать себя и свои интересы, — подчеркнул Макрон.

Источник : Politico

