Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейці мають активізуватися у захисті власних інтересів, оскільки Сполучені Штати, Китай і Росія зараз “категорично проти” них.

Про це Макрон сказав під час дискусії з прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах.

— Ми не повинні недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися, — сказав Макрон.

Президент Франції вважає, що напруженість у відносинах зі Штатами триватиме й після закінчення президентського терміну Дональда Трампа.

За словами Макрона, європейці можуть продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами з деяких питань, адже є все ще спільні цінності та історичні зв’язки.

Він зазначив, що головна відмінність між першим і другим термінами Трампа у тому, що багато європейських країн вважали перший термін відхиленням від норми, яке закінчиться і не потребує фундаментальних змін.

— Зараз ми маємо бути більш згуртованими, захищати себе та власні інтереси, — наголосив Макрон.

Джерело : Politico

