Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о полном выздоровлении после лечения рака простаты на ранней стадии.

— Я решил отложить публикацию доклада, чтобы она не вышла в разгар войны и не была использована Ираном в пропагандистских целях. Сегодня я могу сказать, что нахожусь в хорошем здоровье и отличном физическом состоянии после лечения рака предстательной железы на очень ранней стадии, который был полностью удален, — заявил в сети Х глава израильского правительства.

Как сообщает The Jerusalem Post, в ежегодном отчете о состоянии здоровья от 20 апреля 2026 года указано, что 76-летний Нетаньягу 29 декабря 2024 года впервые перенес операцию по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Процедуру провели в медицинском центре Хадасса. Врачи оценили ее как успешную и такую, что прошла без осложнений.

После этого плановая контрольная МРТ выявила подозрительное образование размером менее одного миллиметра в простате.

Дополнительные обследования подтвердили рак простаты на ранней стадии без признаков метастазов.

Премьер Израиля прошел курс лучевой терапии. В отчете указано, что лечение было “полностью успешным”.

Дальнейшие обследования, в частности визуализация и лабораторные анализы, подтвердили исчезновение поражения.

