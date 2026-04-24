Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив про повне одужання після лікування раку простати на ранній стадії.

– Я вирішив відкласти публікацію доповіді, щоб вона не вийшла в розпал війни і не була використана Іраном у пропагандистських цілях. Сьогодні я можу сказати, що перебуваю в доброму здоров’ї та чудовому фізичному стані після лікування раку передміхурової залози на дуже ранній стадії, який було повністю видалено, – заявив у мережі Х очільник ізраїльського уряду.

Як повідомляє The Jerusalem Post, у щорічному звіті про стан здоров’я від 20 квітня 2026 року зазначено, що 76-річний Нетаньягу 29 грудня 2024 року вперше переніс операцію з лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози.

Процедуру провели в медичному центрі Хадасса. Лікарі оцінили її як успішну та таку, що минула без ускладнень.

Зараз дивляться

Після цього планова контрольна МРТ виявила підозріле утворення розміром менше одного міліметра в простаті.

Додаткові обстеження підтвердили рак простати на ранній стадії без ознак метастазів.

Прем’єр Ізраїлю пройшов курс променевої терапії. У звіті зазначено, що лікування було “повністю успішним”.

Подальші обстеження, зокрема візуалізація та лабораторні аналізи, підтвердили зникнення ураження.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.