У Малі повстанці-туареги спільно з джихадистами здійснили серію скоординованих нападів, унаслідок яких загинув міністр оборони країни. Наразі Малі перебуває під управлінням військової хунти, що підтримує союзницькі відносини з Росією.

Смерть міністра оборони, генерал-лейтенанта Садіо Камари підтвердило військове управління Малі. Раніше про це повідомляли іноземні видання, пише BBC News.

Вбивство міністра оборони в Малі

Повстанці заявили, що підрозділ російського Африканського корпусу добровільно покинув базу в місті Кідаль, згідно з попередньою домовленістю. Водночас представники корпусу утримуються від офіційних коментарів, не спростовуючи та не підтверджуючи цю інформацію.

Міністра оборони Малі вбили минулої суботи в місті Каті, розташованому лише за 15 км від столиці Бамако. Саме там розгорнуто головний військовий штаб правлячої хунти, повідомляють міжнародні медіа.

За словами члена хунти, міністра децентралізації, бригадного генерала Іса Усмана Кулібалі, автомобіль, завантажений вибухівкою зі смертником за кермом, атакував резиденцію Камару, де той вступив у перестрілку з нападниками та успішно нейтралізував кількох із них.

Він розповів, що під час бою міністра оборони Малі поранили та доставили до лікарні, де він помер внаслідок отриманих поранень.

За даними військового командування, жертвами атаки разом із генералом Камарою стали його дружина та двоє онуків. Потужний вибух також зруйнував мечеть, що розташована поблизу його будинку, забравши життя ще кількох людей.

У суботу вранці Малі сколихнула серія одночасних нападів: повстанці-туареги (FLA) та джихадисти (JNIM) здійснили масований наступ на військові бази. Крім Каті, удари припали на стратегічні об’єкти в Бамако, а також у ключових містах на півночі та в центрі країни – Кідалі, Гао та Севарі.

За інформацією іноземних видань, лідер малійської хунти генерал Ассімі Ґойта перестав з’являтися в публічному просторі після суботніх нападів. За інформацією AFP, його терміново вивезли з міста Каті до секретного місця перебування – на базу спецпідрозділів поблизу Бамако.

Крім цього, у місті Каті поранення могли отримати ключові силовики Малі – керівник розвідки Модібо Коне та очільник Генштабу Умар Діарра. Наразі ці дані очікують на офіційне підтвердження або спростування.

