США та Іран можуть укласти поетапну мирну угоду, попри зрив переговорів. На першому етапі сторони розглядають повернення до статус-кво до війни, а питання ядерної програми можуть відкласти.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Переговори США та Ірану: що відомо

За даними джерел, попри складну ситуацію після зриву другого раунду переговорів, сторони продовжують інтенсивну дипломатичну роботу за лаштунками.

Ідеться про можливість укладення поетапної угоди, яка дозволить уникнути повного провалу переговорного процесу.

Перший етап потенційної домовленості передбачає повернення до довоєнного статус-кво. Зокрема, мова йде про відновлення повноцінної роботи Ормузької протоки без обмежень і мит.

Одним із ключових моментів є те, що питання ядерної програми Ірану не планують вирішувати одразу.

Його можуть перенести на наступні етапи переговорів, що дозволить сторонам швидше досягти початкових домовленостей.

Водночас саме ядерна програма залишається головною суперечкою між США та Іраном.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що будь-яка угода має передбачати припинення збагачення урану та відмову Ірану від матеріалів, близьких до збройового рівня.

Однак Тегеран категорично відкидає ці вимоги.

За інформацією джерел, Трамп також скептично ставиться до останньої пропозиції Ірану і навряд чи погодиться на неї в нинішньому вигляді.

Посередники продовжують тиснути на обидві сторони, щоб досягти компромісу.

Найближчі дні можуть стати вирішальними для подальшої долі переговорів США та Ірану.

Водночас зберігається ризик, що США можуть повністю відмовитися від діалогу та повернутися до військового сценарію.

За даними ЗМІ, Іран пропонує розділити переговори на кілька етапів. Першочергово — вирішити питання Ормузької протоки, зняти морську блокаду та досягти припинення вогню.

Лише після цього Тегеран пропонує повернутися до обговорення своєї ядерної програми.

