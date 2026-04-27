Иран передал США новое предложение по урегулированию кризиса вокруг Ормузского пролива и прекращению войны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и несколько осведомленных источников.

Предложение Ирана по Ормузскому проливу: что меняется

По данным СМИ, Иран предлагает разделить переговорный процесс на несколько этапов. Первоначально — решить кризис вокруг Ормузского пролива и добиться прекращения огня.

Также в предложении говорится о снятии морской блокады, которая ограничивает экспорт иранской нефти.

Только после этого, по замыслу Тегерана, стороны смогут вернуться к обсуждению ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не спешит менять стратегию.

Он заявил, что поддерживает продолжение морской блокады, чтобы усилить давление на Иран.

— Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят, — сказал Трамп, комментируя возможность переговоров.

В Белом доме также отметили, что США рассмотрят только те договоренности, которые не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Ожидается, что команда Трампа проведет закрытое совещание по ситуации с Ираном и определит дальнейшие шаги.

В то же время появляется больше деталей о внутренней позиции Тегерана. По данным источников, во время недавних контактов с посредниками из Пакистана, Египта, Турции и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи фактически признал отсутствие единой позиции внутри иранского руководства относительно требований США.

Речь идет, в частности, о ключевых условиях Вашингтона — прекращение обогащения урана минимум на десять лет и вывоз уже накопленных запасов из страны.

По информации американских чиновников, президент Дональд Трамп планирует провести заседание в Ситуационной комнате вместе с командой по национальной безопасности и внешней политике.

Ожидается, что во время этой встречи обсудят тупиковую ситуацию в переговорах с Ираном и возможные сценарии дальнейших действий.

Напомним, что Американская делегация должна была встретиться с иранской стороной в Исламабаде, однако визит был отменен.

По словам Трампа, причиной стали внутренние разногласия в иранском руководстве и отсутствие четкой позиции Тегерана.

Сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию, где должен провести переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

Во время визита стороны планируют обсудить, в частности, ситуацию с переговорами Ирана и США и возможные дипломатические инициативы.

