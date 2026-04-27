Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию, где должен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, посол Ирана в РФ Казем Джалали и CNN.

Визит главы МИД Ирана в РФ: что известно

Аббас Аракчи 27 апреля прибыл в Россию накануне запланированных переговоров с руководством страны.

По данным иранской стороны, во время визита он проведет встречи с российскими чиновниками и обсудит ряд международных вопросов.

Ожидается, что иранского министра примет президент РФ Владимир Путин.

По данным СМИ, одной из ключевых тем переговоров станет текущее состояние диалога Ирана с Соединенными Штатами.

Стороны также планируют обсудить вопрос прекращения огня и связанные с ним дипломатические процессы.

По словам посла Ирана, во время встреч могут рассматриваться совместные инициативы и возможные дальнейшие шаги.

— Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также относительно совместных инициатив, — отметил Казем Джалали.

Кроме переговоров с Путиным, Аракчи также планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Перед этим он прибыл в Санкт-Петербург, откуда отправится на основные переговоры.

Детали переговоров и их результаты пока не обнародуются.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации в Пакистан, где планировались переговоры с иранской стороной.

По его словам, решение было связано с внутренними разногласиями в Иране и отсутствием четкой позиции Тегерана по переговорному процессу.

В Тегеране одновременно заявили, что не будут участвовать в переговорах, которые проходят под давлением, и ожидают снятия ряда ограничений перед началом диалога.

Связанные темы:

