Ночью в Москве раздавались взрывы. Местные жители сообщали о нападении беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Атака на Москву 4 мая

В результате атаки в Москве был поврежден многоэтажный жилой дом на улице Мосфильмовской, 8. Это один из элитных жилых комплексов российской столицы.

Сейчас смотрят

От Кремля до поврежденного дроном дома в Москве — около 6 км, согласно анализу Astra. Обломки беспилотника также нашли на проезжей части.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку на Москву.

— По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия, — написал мэр города в соцсетях.

Позже Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны якобы отразили атаку дронов на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1531-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.