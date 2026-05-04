Дроны атаковали Москву за несколько дней до парада: что происходит в столице РФ
Ночью в Москве раздавались взрывы. Местные жители сообщали о нападении беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Атака на Москву 4 мая
В результате атаки в Москве был поврежден многоэтажный жилой дом на улице Мосфильмовской, 8. Это один из элитных жилых комплексов российской столицы.
От Кремля до поврежденного дроном дома в Москве — около 6 км, согласно анализу Astra. Обломки беспилотника также нашли на проезжей части.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку на Москву.
— По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия, — написал мэр города в соцсетях.
Позже Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны якобы отразили атаку дронов на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.
