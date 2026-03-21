Ночью раздались взрывы в Саратове, Энгельсе, Москве, Тольятти и Уфе. Местные жители сообщали об атаке дронов.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Атака дронов на Энгельс и Саратов

В результате атаки дронов на Энгельс повреждена гражданская инфраструктура. В нескольких домах города выбило стекла в окнах. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам Бусаргина, в результате атаки БПЛА также пострадали несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Двое человек обратились за медицинской помощью.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, в Саратове после атаки БПЛА горит нефтеперерабатывающий завод.

Атака дронов на Тольятти

Также ночью дроны атаковали Тольятти в Самарской области.

Как сообщает Telegram-канал Astra, после ночной атаки произошёл пожар в районе двух химических предприятий — Тольяттикаучук и КуйбишевАзот.

Одно из видео, которое местные жители опубликовали в соцсетях, снято с улицы Баникина. Расстояние от этой улицы до места пожара составляет 4,6–6 километров. Какое именно из предприятий горит, пока неизвестно.

Тольяттикаучук — нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты, которые используются в производстве шин и резинотехнических изделий.

КуйбишевАзот — выпускает азотные удобрения и химическое сырье (капролактам, полиамиды).

Напомним, что 11 марта ВСУ уже атаковали КуйбишевАзот.

Атака дронов на Уфу

Ночью дроны попали в недостроенный многоэтажный дом в Уфе. На крыше виднеется дым. Сообщается, что пострадали двое строителей.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что якобы силы ПВО сбили дроны в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два БПЛА упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. Загорелся утеплитель.

Атака дронов на Москву

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО якобы сбили не менее 21 дрона.

После 5 утра Сергей Собянин сообщил, что якобы уничтожено ещё шесть дронов, летевших на Москву.

После 9 часов якобы сбили ещё один дрон.

Российское Минобороны сообщило, что в период с 23:00 по московскому времени 20 марта до 07:00 21 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московским регионом.

