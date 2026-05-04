Вночі лунали вибухи у Москві. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Атака на Москву 4 травня

Внаслідок атаки у Москві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок на вулиці Мосфільмовській, 8. Це один із елітних житлових комплексів російської столиці.

Від Кремля до пошкодженого дроном будинка в Москві — близько 6 км, згідно з аналізом Astra. Уламки безпілотника також знайшли на проїзній частині.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку на Москву.

— За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події, — написав мер міста у соцмережах.

Пізніше Собянін повідомив, що російські сили протиповітряної оборони нібито відбили атаку дронів на Москву. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 531-шу добу.

