Швеция задержала нефтяной танкер, предположительно входящий в теневой флот РФ
В воскресенье, 3 мая, Швеция остановила и осмотрела нефтяной танкер, который предположительно входит в состав “теневого флота” РФ.
Как сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл Оскар Болин в соцсети Х, береговая охрана Швеции задержала нефтяной танкер, который может входить в состав теневого флота РФ.
– Сегодня береговая охрана поднялась на борт еще одного судна, подозреваемого в принадлежности к российскому “теневому флоту”. Судно называется Jin Hui и, вероятно, ходит под фальшивым флагом, – написал министр.
Он отметил, что по этому судну есть вопросы относительно его мореходности и отсутствия страховки. К тому же известно, что танкер Jin Hui находится под санкциями ЕС, Британии и Украины.
– Досмотр состоялся в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга около 14:00 и был проведен в тесном сотрудничестве береговой охраны и соответствующих органов, – уточнил Карл-Оскар Болин.
Напомним, утром 3 апреля береговая охрана Швеции задержала также подсанкционный танкер Flora 1 из теневого флота РФ, который подозревают в разливе нефти в Балтийском море. В то же время, через несколько дней судно отпустили, поскольку не удалось найти доказательств.