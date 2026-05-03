У неділю, 3 травня, Швеція зупинила і оглянула нафтовий танкер, який, ймовірно, входить до складу “тіньового флоту” РФ.

Як повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін у соцмережі Х, берегова охорона Швеції затримала нафтовий танкер, який може входити до складу тіньового флоту РФ.

– Сьогодні берегова охорона піднялася на борт ще одного судна, підозрюваного у приналежності до російського “тіньового флоту”. Судно називається Jin Hui і, імовірно, ходить під фальшивим прапором, – написав міністр.

Він зазначив, що з приводу цього судна виникають питання щодо його мореплавності та відсутності страховки. До того ж, відомо, що танкер Jin Hui перебуває під санкціями ЄС, Британії та України.

– Огляд відбувся у шведських територіальних водах недалеко від Треллеборга близько 14:00 і був проведений у тісній співпраці берегової охорони та відповідних органів, – уточнив Карл-Оскар Болін.

Нагадаємо, вранці 3 квітня берегова охорона Швеції теж затримала підсанкційний танкер Flora 1 з тіньового флоту РФ, який підозрюють у розливі нафти в Балтійському морі. Водночас через кілька днів судно відпустили, оскільки не вдалося знайти доказів.

