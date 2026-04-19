Каждый доллар, который Россия получает от продажи нефти, напрямую финансирует войну против Украины, а объем таких доходов сейчас достигает около $10 млрд.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, более 110 танкеров так называемого теневого флота РФ сейчас находятся в море.

На их борту — более 12 млн тонн российской нефти, которую Россия продолжает продавать благодаря ослаблению санкций.

— Каждый доллар за нефть из России — это деньги на войну. Это $10 млрд — ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что такие объемы доходов позволяют России продолжать агрессию.

Президент отметил, что продолжение ослабления санкций не соответствует реальной ситуации на фронте и в дипломатии.

По его словам, это формирует у российского руководства иллюзию, что войну можно продолжать без существенных ограничений.

Зеленский отметил, что российские танкеры должны останавливаться, а не беспрепятственно доставлять нефть в порты.

— Нужно, чтобы экспорт агрессора нефти уменьшался, и украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это, — отметил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, только за одну неделю российские войска применили во время атак на Украину более 2 360 ударных дронов, более 1 320 корректируемых авиабомб и почти 60 ракет различных типов.

В частности, во время ночной атаки на Украину 19 апреля российские войска применили 236 беспилотников различных типов.

Около 150 из них составляли именно Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 19 апреля противовоздушная оборона сбила или приглушила 203 вражеских дрона на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных беспилотников в 18 локациях, а также падение обломков на восьми локациях.

