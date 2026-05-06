Президент Владимир Зеленский получил доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко об изменениях в размещении систем ПВО вокруг Москвы и о планах России на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Россияне перемещают системы ПВО в Москву

— Сегодня дал отдельные задания ГУР относительно российской системы ПВО. Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов, — сказал президент.

По словам Зеленского, такие действия свидетельствуют о том, что российские власти не готовятся к прекращению огня и больше озабочены проведением парада в Москве, чем ситуацией в других регионах страны.

— В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших далекобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала России перейти к реальному дипломатическому процессу и обеспечить прекращение огня как основу для доверия и достижения результатов.

Глава государства отметил, что украинские предложения остаются актуальными. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку дипломатических усилий и готовность действовать зеркально.

— Россия должна предпринимать шаги для завершения своей войны и для достижения реального мира. Мир нужен, — сказал он.

Также Зеленский сообщил об обновленных данных по внутренней оценке Россией потерь, вызванных украинскими “дальнобойными санкциями”.

— Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России растут, и особенно негативный эффект это оказывает на состояние бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть, — сказал президент.

Россия грабит оккупированные территории

Кроме того, во время встречи с руководителем ГУР были рассмотрены документы, содержащие планы России по использованию временно оккупированных территорий Украины.

Зеленский отметил, что на юге Украины, который сейчас находится под оккупацией, Россия планирует реализовать те же процессы грабежа и деиндустриализации, которые уже происходили на захваченном Донбассе.

Речь идет, в частности, о геологической разведке, быстрой добыче и вывозе ценных ресурсов как минимум из 18 месторождений, среди которых — титан, литий, тантал, ниобий, циркон, молибден и графит.

— Оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Готовимся противодействовать, — сказал Зеленский.

