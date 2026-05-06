Президент Володимир Зеленський отримав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка про зміни в розміщенні систем ППО навколо Москви та про плани Росії на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Росіяни переміщають системи ППО до Москви

– Дав сьогодні окремі завдання ГУР щодо російської системи ППО. Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів, – сказав президент.

За словами Зеленського, такі дії свідчать про те, що російська влада не готується до припинення вогню і більше переймається проведенням параду в Москві, ніж ситуацією в інших регіонах країни.

– Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна неодноразово пропонувала Росії перейти до реального дипломатичного процесу і забезпечити припинення вогню як основу для довіри та досягнення результатів.

Глава держави зауважив, що українські пропозиції залишаються актуальними.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку дипломатичних зусиль та готовність діяти дзеркально.

– Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен, – сказав він.

Також Зеленський повідомив про оновлені дані щодо внутрішньої оцінки Росією втрат, спричинених українськими “далекобійними санкціями”.

– Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати, – сказав президент.

Росія продовжує грабувати окуповані території

Крім того, під час зустрічі з керівником ГУР було розглянуто документи, що містять плани Росії щодо використання тимчасово окупованих територій України.

Зеленський зазначив, що на півдні України, який нині перебуває під окупацією, Росія планує реалізувати ті самі процеси грабунку та деіндустріалізації, які вже відбувалися на захопленому Донбасі.

Йдеться, зокрема, про геологічну розвідку, швидкий видобуток і вивезення цінних ресурсів щонайменше з 18 родовищ, серед яких – титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден і графіт.

– Окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти, – сказав Зеленський.

