Украинские беспилотники в очередной раз атаковали Туапсинский НПЗ и морской нефтетерминал в Краснодарском крае РФ. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Атака на Туапсинский НПЗ: что известно

В СБУ напомнили, что морской нефтетерминал и Туапсинский НПЗ являются важнейшими производственными комплексами и логистическими узлами, обеспечивающими связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.

Сейчас смотрят

– Туапсинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод России на побережье Черного моря. Его мощность – около 12 млн тонн нефти в год. В результате удара украинских беспилотников возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах. Над терминалом поднимается столб черного дыма, – говорится в сообщении.

В то же время Силы беспилотных систем Украины напомнили, что это уже четвертая через две недели атака Украины на Туапсинский НПЗ.

Unmanned Systems Forces struck the Tuapse oil refinery for the fourth time in two weeks Operators of the @1usc_army , in coordination with the @ServiceSsu, Defence Intelligence of Ukraine (HUR), and other components of the Defense Forces, struck the Tuapse oil refinery.

— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) May 1, 2026

Отмечается, что предварительные удары повлекли за собой масштабные пожары, ликвидация которых продолжалась по несколько суток.

Подтверждено уничтожение 24 резервуаров, повреждение еще четырех и других элементов инфраструктуры, а работа завода фактически приостановлена.

– В результате удара 28 апреля на территории завода снова возник пожар в районе резервуарного парка, что подтверждается спутниковыми снимками. Последствия последней атаки уточняются, говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что системное поражение объектов нефтеперерабатывающей отрасли является составляющей стратегии снижения способностей противника к ведению войны против Украины.

Напомним, 30 апреля ударные дроны СБУ успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, расположенный в более чем 1500 км от Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.