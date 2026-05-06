Россия обратилась к иностранным государствам с призывом заранее эвакуировать дипломатический персонал из Киева на фоне возможных событий, связанных с 9 мая в Москве.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Россия угрожает нанести удар по Киеву 9 мая

Все аккредитованные при российском МИД иностранные дипломатические миссии и представительства международных организаций получили ноту с соответствующим призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию.

— МИД России настоятельно призывает власти вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с неизбежностью нанесения Вооруженными силами РФ ответных ударов по Киеву, в частности по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы, – заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня на период с 8 по 9 мая. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве также призвали Украину сделать аналогичный шаг и одновременно пригрозили ударом по столице.

Так в Кремле отреагировали на заявления президента Владимира Зеленского о возможном появлении дронов ВСУ на параде Победы в российской столице.

— Вооруженными силами РФ будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий… В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины… Вооруженные силы Российской Федерации в ответ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, — заявили в Минобороны РФ.

В Москве также призвали гражданских лиц и сотрудников дипломатических представительств других стран в Киеве “своевременно покинуть город”.

В российском ведомстве добавили, что российская армия, по их словам, ранее “воздерживалась” от масштабных ракетных ударов по Киеву из “гуманитарных соображений”.

Объявление “перемирия” прозвучало после ночных атак украинских беспилотников на Москву и попадания БпЛА в многоэтажный дом в 6 километрах от Кремля.

