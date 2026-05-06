Росія звернулася до іноземних держав із закликом заздалегідь евакуювати дипломатичний персонал із Києва на тлі можливих подій, пов’язаних із 9 травня у Москві.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ.

Росія погрожує нанести удар по Києву 9 травня

Усі акредитовані при російському МЗС іноземні дипломатичні місії та представництва міжнародних організацій отримали ноту з відповідним закликом забезпечити завчасну евакуацію.

– МЗС Росії наполегливо закликає владу вашої країни/керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до цієї заяви і забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв’язку з невідворотністю нанесення Збройними силами РФ ударів у відповідь по Києву, зокрема по центрах прийняття рішень у разі реалізації київським режимом своїх злочинних терористичних задумів у дні святкування Великої Перемоги, – заявила прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила припинення вогню на період із 8 до 9 травня. Про це заявили в Міністерстві оборони РФ.

У відомстві також закликали Україну зробити аналогічний крок і водночас пригрозили ударом по столиці.

Так у Кремлі відреагували на заяви президента Володимира Зеленського про можливу появу дронів ЗСУ на параді Перемоги в російській столиці.

– Збройними силами Російської Федерації будуть вжиті всі необхідні заходи для забезпечення безпеки святкових заходів… У разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці… Збройні сили Російської Федерації у відповідь завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва, – заявили в Міноборони РФ.

У Москві також закликали цивільних і співробітників дипломатичних представництв інших країн у Києві “своєчасно залишити місто”.

У російському відомстві додали, що російська армія, за їхніми словами, раніше “утримувалася” від масштабних ракетних ударів по Києву з “гуманітарних міркувань”.

Оголошення “перемир’я” пролунало після нічних атак українських безпілотників на Москву та влучання БпЛА в багатоповерховий будинок за 6 кілометрів від Кремля.

