Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ответила на предложение прекратить огонь новыми ударами, и Украина будет действовать зеркально.

Об этом глава государства сообщил в обращении.

Он поблагодарил “каждое государство и каждого лидера, которые поддержали Украину и ее предложение, которое было направлено России – установление полной тишины”.

— На сегодняшний день мы видим, что Россия ответила на это наше предложение о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками, – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, в течение всего дня каждый час поступали сообщения об обстрелах из разных регионов.

— Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Сумы, Сумская область, Черниговская, Запорожье, Херсон. Ни один из видов своей военной активности Россия не прекратила. К сожалению, не прекратила. Украина будет действовать зеркально, – отметил президент.

Он также добавил, что Украина будет определять дальнейшие шаги в зависимости от ситуации ночью и готовить “новые справедливые ответы”.

— Россия получила от нас четкое предложение о перемирии и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же того единственного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело, – заметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина открыта для работы ради мира и стремится достойно завершить войну.

В то же время, по его словам, Россия “довоевалась до того, что ее главный парад зависит от Украины”.

— И это четкий сигнал: нужно завершать. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Слава Украине, — подытожил президент.

